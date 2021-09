Il tris dell'Arsenal nel derby di Londra apre la crisi del Tottenham (Di domenica 26 settembre 2021) L'Arsenal show del primo tempo basta e avanza ai Gunners per vincere il derby numero 204 con il Tottenham: finisce 3 - 1 e gli Spurs entrano ufficialmente in modalità crisi. Il k.o. nella ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) L'show del primo tempo basta e avanza ai Gunners per vincere ilnumero 204 con il: finisce 3 - 1 e gli Spurs entrano ufficialmente in modalità. Il k.o. nella ...

Il tris dell'Arsenal nel derby di Londra apre la crisi del Tottenham L'Arsenal show del primo tempo basta e avanza ai Gunners per vincere il derby numero 204 con il Tottenham: finisce 3 - 1 e gli Spurs entrano ufficialmente in modalità crisi. Il k.o. nella ...

Serie A, Lazio - Roma 3 - 2: il derby ai biancocelesti - Al 19 , su un contropiede, Pedro segna il gol dell'ex. Nel finale del primo tempo Ibanez accorcia di testa su corner. Nella ripresa Felipe Anderson cala il tris su assist perfetto di Immobile. ...

Premier, tris dell'Arsenal al Tottenham: Saka protagonista Corriere dello Sport LIVE TJ - Feralpi Salò-Juventus U23: 3-1: i padroni di casa firmano il tris con Luppi 34' - La Feralpi Salò torna in avanti con il solito Guidetti: ci prova dal limite dell’area, ma Israel blocca. 3-2 per i padroni di casa. -----. 89' - GOL DELLA JUVE GOL AKE’: dopo un’indecisione di G ...

Lazio-Roma 3-2: video, gol e highlights Derby spettacolare all'Olimpico, con i biancocelesti in vantaggio di due reti dopo meno di venti minuti e la Roma che riapre i conti prima dell'intervallo con Ibanez. Nella ripresa Felipe Anderson cal ...

