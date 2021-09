Mercato Juventus, Donnarumma torna di moda: pronto il colpo estivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Troppe panchine, arriva il primo mal di pancia Quello di Gianluigi Donnarumma è stato un avvio di stagione davvero difficile e inaspettato. Nessuno avrebbe scommesso sulla titolarità fissa del portiere costaricano ex Real Madrid. Navas infatti ha giocato ben sette partite su nove, lasciando dunque all’italiano solamente due incontri. La situazione fa ancora più specie se ti presenti a Parigi con il titolo di campione d’Europa con la tua nazionale e sei stato nominato miglior giocatore della competizione. Pochettino sembra avere le idee chiare e, al momento, gioca Navas. torna il pressing della Juve Gianluigi Donnarumma, portiere della nazionale italiana e del PSGAltrettanto difficile e inaspettato è stato l’avvio della Juventus in questa stagione, complice anche qualche errore di troppo del portiere polacco ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Troppe panchine, arriva il primo mal di pancia Quello di Gianluigiè stato un avvio di stagione davvero difficile e inaspettato. Nessuno avrebbe scommesso sulla titolarità fissa del portiere costaricano ex Real Madrid. Navas infatti ha giocato ben sette partite su nove, lasciando dunque all’italiano solamente due incontri. La situazione fa ancora più specie se ti presenti a Parigi con il titolo di campione d’Europa con la tua nazionale e sei stato nominato miglior giocatore della competizione. Pochettino sembra avere le idee chiare e, al momento, gioca Navas.il pressing della Juve Gianluigi, portiere della nazionale italiana e del PSGAltrettanto difficile e inaspettato è stato l’avvio dellain questa stagione, complice anche qualche errore di troppo del portiere polacco ...

