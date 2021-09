Covid | i grafici della fondazione Gimbe | giù contagi e ricoveri | ma crollo vaccinazioni

Advertising

92Fisico : Questi grafici sono spiegati meglio qui ?? - CacoVaniglia : @BilliEnrico @borghi_claudio @barbarab1974 veramente nella fascia 10-20 quasi tutti i grafici covid sono sopra. e c… - fgavazzoni : Grafici presi da rielaborazioni di - Agenti_Italia : Per lavoro ogni giorno analizzo grafici e report della produzione,per capire dove stiamo andando e che correttivi e… - Mairon_AAI : @fede031098 @IoriaVCasa @bluewizardofs @Evgheni_73 @HuffPostItalia I dati può andarseli a cercare lei. È un sito di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid grafici

Sky Tg24

Dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulin Italia arrivano sia buone sia cattive notizie. Negli scorsi sette giorni sono calati ancora ... Ecco tutti idella Fondazione ...Per reagire all'incertezza e alle restrizioni che la pandemia- 19 ha portato con sé, l'... Chi vende può esporre un catalogo di prodotti, arricchendolo con, video, chat in tempo reale, o ...Intanto il bollettino odierno parla di 178 nuovi casi nella nostra Regione con un tasso di positività ai tamponi pari al 4,93%. Si contano anche 211 guariti ...L’età media dei contagiati è 39 anni. “ Teniamo sempre alta l’attenzione – conclude Annese - anche in virtù dell’inizio delle scuole per tutelare i nostri bambini che non sono immunizzati” L'ha uffici ...