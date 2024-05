Ma dove vai Vermouth in bicicletta? Monsù Carpano saluta il Giro d' Italia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 4 maggio 2024) Quando nel 1786, a Torino, Antonio Benedetto, erborista al servizio della liquoreria Marendazzo che teneva bottega sotto i portici di piazza della Fiera, l’attuale piazza Castello, all’angolo con via Della Palma, oggi via Viotti, inventò ilnon poteva neppure immaginare che 170 anni dopo avrebbe fatto ild’e, addirittura, lo avrebbe vinto non una ma due volte. Non lo poteva immaginare per due motivi: nel 1786 non esisteva ancora la– il barone von Drais avrebbe pensato a qualcosa di più o meno simile solo una trentina di anni dopo - ; ma soprattutto non esisteva neppure l’, a cui cominciarono a lavorare mezzo secolo dopo, non senza qualche tentennamento, una discussa famiglia di imprenditori torinesi di origine transalpina. Questa che ...