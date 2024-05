È la copia del padre Ai David di Donatello gli occhi erano solo per la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Ieri sera su Rai uno è andata in onda la cerimonia di consegna deidi, l’equivalente dell’Oscar per il cinema italiana. A fare il pieno di statuette sono stati due film: Io Capitano di Matteo Garrone e C’è ancora Domani di Paola Cortellesi. La serata è stata condotta da Carlo Conti, affiancato da Alessia Marcuzzi. A differenza delle edizioni precedenti, l’evento ha ospitato prima della cerimonia, il red carpet, condotto da Fabrizio Biggio. La serata ha regalato anche una grande sorpresa per gli appassionati di televisione e in particolare del Grande Fratello. All’evento era presente ladi uno dei concorrenti più amati di tutta la storia del reality show, lì alper accompagnare la mamma attrice. Era la prima volta che ladi questo ex gieffino partecipava a un ...