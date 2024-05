Perché la pax geopolitica fra Grecia e Turchia fa felice la Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 4 maggio 2024) Tra dieci giorni ci sarà il secondo vertice in tre mesi tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, dopo la normalizzazione diplomatica avviata lo scorso anno dagli sherpa e favorita, in qualche modo, dalla moral suasion della Casa Bianca. Sul piatto le spine del parco marino nell’Egeo e del caso Cipro, con Ankara che preme per il riconoscimento dello stato autoproclamato. Nel mezzo due guerre e le aspettative. Qui Atene Rispetto al primo incontro dello scorso dicembre ad Atene, il bilaterale in programma il prossimo 13 maggio avrà una cornice diversa, data la portata catastrofica dei due conflitti in atto, a Kyiv e a Gaza. Per questa ragione la comunità internazionale auspica che vengano fatti passi in avanti nei dossier più complessi, anche se non mancano gli scogli dinanzi a questa vera e propria operazione di pax ...