Novate - il comune offre gratis 2 ambulatori per medici di base

AGI - Disco verde dal Comitato ristretto della commissione istruzione del senato al testo base che darà la possibilità di accesso libero alle Facoltà di Medicina , e non solo. Lo Stop al numero chiuso , di questo si tratta, era un punto fermo per la Lega ed è proprio dal Carroccio, con Roberto ... Continua a leggere>>

Tra Bollate , Novate e Baranzate , restano in servizio 33 medici di base e nessuno ha posti liberi . Quale è oggi la situazione dei medici di base nell’ambito del territorio bollarese? La popolazione complessiva tra Bollate , Novate e Baranzate è di circa 70mila abitanti per cui, tolti i bambini e ... Continua a leggere>>

AGI - Disco verde dal Comitato ristretto della commissione istruzione del Senato al testo base che darà la possibilità di accesso libero alle facoltà di Medicina , e non solo. Lo Stop al numero chiuso , di questo si tratta, era un punto fermo per la Lega ed è proprio dal Carroccio, con Roberto ... Continua a leggere>>

Pd, manca ancora tutto per gli ambulatori territoriali - "Ambulatori territoriali per alleggerire i pronto soccorso al via a metà maggio, l'ennesimo annuncio-propaganda di Toti e della sua giunta: manca ancora tutto. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Muore dopo un'iniezione di antibiotico in ospedale: a distanza di 20 anni arriva il risarcimento milionario alla famiglia - Arriva il risarcimento milionario per i familiari di una donna che, 20 anni fa, è morta all'interno dell'ospedale di Castiglion Fiorentino a seguito di un'iniezione ... Continua a leggere>>

Un medico di famiglia si dimette a Marchirolo: “I pazienti in carico ai colleghi della medicina associata” - Residenti in allarme dal primo maggio scorso. L'Asst Sette Laghi, da cui dipende l'organizzazione della medicina territoriale, tranquillizza e annuncia che lunedì prossimo ci sarà una nuova assegnazio ... Continua a leggere>>