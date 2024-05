Calcio | Gotti Lecce forse già salvo - ma non per la matematica

(Di sabato 4 maggio 2024) Il tecnico dei salentini: "Anche il Cagliari a caccia di punti decisivi"- La trasferta di Cagliari può essere la partita che potrà decidere la salvezza del. I salentini in Sardegna con la missione mantenimento della categoria ben impressa in mente, ma anche con la consapevolezza di scen

(Adnkronos) – Colpo in trasferta del Lecce che si impone 3-0 in trasferta contro il Sassuolo conquistando tre punti probabilmente decisivi per la salvezza . A decidere la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia le reti di Gendrey all'11', Dorgu al 15? e Piccoli al 61?. I salentini salgono così ...

Lecce e Monza pari e patta. Finisce 1-1 grazie a un finale pirotecnico. Il risultato è maturato nei minuti di recupero, che ha regalato gol ed emozioni. Prima Krstovic (92'), con una magia da fuori area, sblocca il risultato e fa sognare il Via del Mare per una salvezza quasi acquisita. Poi un ...

lecce, GOTTI VERSO IL CAGLIARI: "RANIERI MAESTRO, CONTERà L'ATTEGGIAMENTO" - "Domani conterà l'atteggiamento più della tattica, il Cagliari per certi versi è una squadra con uno stile britannico. Ramadani ...

Cagliari-lecce, Gotti: "Non siamo ancora salvi, Ramadani può giocare" - Il 35° turno di Serie A si preannuncia alquanto piccante, dati i diversi scontri, tanto davanti quanto in coda. Riflettori puntati sull'Unipol Domus, dove ...