Al via l' 8 maggio gli Internazionali di tennis di Roma

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI -scalda i motori per il suo appuntamento dipiù importante, gliBnl la cui fase finale (dopo le qualificazioni) si svolgerà al Foro Italico dall'8 al 19. Quello che Angelo Binaghi, n.1 delitaliano, vorrebbe far diventare "il quinto slam", sarà la casa dei miglioriti e delle migliorite al mondo per dodici giorni. Quest'anno l'ultimo Atp Masters 1000 e Wta 1000 prima del Roland Garros vedrà in campo una pattuglia azzurra agguerritissima e potenzialmente vincente. A partire dall'idolo di casa Jannik Sinner che aveva detto di puntare proprio sue Parigi per la sua rincorsa alla vetta delmondiale. A tenere in ansia i tifosi, pero', sono proprio le condizioni fisiche ...