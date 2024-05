Tiro a volo - CdM Baku 2024 | Sessa al comando del trap dopo 75 piattell - Iezzi sesto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Ericaè alin solitaria75i nelle qualificazioni delfemminile nella tappa di Coppa del Mondodidi, in Azerbaigian. L’azzurra ha ottenuto lo score di 73/75 e, a due serie dalla fine, è in piena corsa per l’accesso in finale. Alle sue spalle la turca Temizdemir (72/75) e un quartetto formato dalle statunitensi Rachel Leighanne Tozier ed Aeriel Alease Skinner, dalla taiwanese Liu Wan-Yu e dalla cinese Deng Weiyun (70/75). Più staccate le altre azzurre: Alessiaè 29^ con 66/75, mentre Federica Caporuscio 39^ con 62/75. In classifica anche Sofia Littamè, 22^ con 66/75, e Isabella Cristiani, 34^ con 63/75, che gareggiano però solo per il ranking. Per quanto ...