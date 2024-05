Sorpreso all’Arenaccia con la droga - arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alfonso Maria De Liguori, hanno notato un uomo che, a passo svelto e con delle banconote tra le mani, si stava dirigendo verso un uomo a bordo di un’auto in sosta e con motore acceso. Il servizio di osservazione svolto dai poliziotti ha trovato riscontro quando l’uomo ha consegnato le banconote al conducente dell’auto in cambio di qualcosa. Gli agenti hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina, di un telefono cellulare e di 55 euro; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno appurato che l’uomo poco prima, aveva occultato, in un atrio condominiale poco distante, altri 4 involucri di cocaina che sono stati sequestrati. Il 41enne, con precedenti di ...