Incidente sul lavoro - ancora una vittima nel Salento Muore operaio 46enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Nella mattinata di ieri l’episodio avvenuto a Gallipoli, poche ore dopo un altrosulche purtroppo questa volta ha fatto registrare l’ennesima tragedia neled in generale in Italia dove i numeri di vittime sul posto dicontinuano ad essere davvero troppo alte ed a rappresentare una terribile emergenza. Undi 46 anni, Vincenzo Valente, residente a Latiano, ha perso la vita nel corso della notte mentre era impiegato all’interno dello zuccherificio di Brindisi in cui stava effettuando dei lavori. L’uomo, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell’impianto, è rimastodi un infortunio nel quale ha subito l’amputazione di un arto.sul ...