La magia del Napoli Campione

(Di sabato 4 maggio 2024) 4.5.2023 scudetto e fu gloria… 4.5.2024 che non sia un inesorabile addio ma solo un arrivederci… 30.4.24 un Maradona commovente ma … Il destino così volle 4.5.23 Udine edoppia festa La Storia ha voluto una data… e noi non possiamo e non dobbiamo dimenticarla…merita sempre un posto al sole. Una data Tatuata nel cuore dei Napoletano come il 10.5.87 e il 29.4.1990. Il 4 maggio è una data tatuata sui muri della città, scolpita nei cuori dei tifosi, impressa sulla pelle e nell’animo del popolo partenopeo, un popolo che quella notte non andò ina dormire. Allor over è? Fú un All in Non è nu suonn, le lacrime di gioia di chi già eraper ben 2° volte e di chi (le nuove generazioni) non lo era ancora. Chi ha vissuto Diego e non pensava di tornare, ha pianto per esserci ...