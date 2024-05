Ondata di furti nel distretto orafo aretino | cresce la paura dopo una nuova notte di razzie

(Di sabato 4 maggio 2024) La città di Arezzo è attanagliata dallauna serie diche stanno colpendo il, che conta oltre mille aziende. In meno di tre settimane, sono stati perpetrati cinque colpi, alimentando l’ansia di imprenditori e lavoratori. L’episodio più eclatante è stato il blitz da 300 mila euro di argento avvenuto venti giorni fa. Nella scorsa, si è assistito a un’altro tipo di approccio criminale, con i malviventi che hanno adottato la tecnica delle “bande del buco”. A Viciomaggio, nei pressi del casello dell’Autosole, e a Ceciliano, i ladri hanno praticato fori nei muri delle aziende limitrofe per accedere ai loro interni. Una volta dentro, hanno depredato il contenuto senza però toccare le casseforti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il tempo a loro ...

