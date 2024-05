Marotta League , l’Inter fa ancora discutere: il goal di Dimarco è viziato da un fuorigioco di Thuram ma il Var non interviene. Il caso Nuova giornata di campionato archiviata significa nuova polemica arbitrale. Questa volta, no non è assolutamente la prima volta, anzi, al centro dello scandalo ci ... Continua a leggere>>

“È una vergogna che quella venga considerata una nuova azione, perché il giocatore dell’Empoli rinvia la palla su un’azione pressante dell’Inter. E’ un rinvio, non una giocata”. Lo ha detto Massimo Mauro , ex giocatore e ora opinionista per Mediaset, a Pressing parlando del possibile fuorigioco di ... Continua a leggere>>

thuram fuori in Sassuolo-Inter: chi gioca al suo posto - Dopo la vittoria dello scudetto Simone Inzaghi può affrontare con più serenità le ultime giornate di campionato. Il prossimo impegno dell`Inter è in programma. Continua a leggere>>

Il Nizza cerca il sostituto di thuram, Juve alla finestra e se accettassero una contropartita... - Il Nizza, in vista della possibile partenza di Khephren thuram in estate, sembra aver trovato in Himad Abdelli dello SCO Angers il candidato ideale per sostituirlo. Avendo già dimostrato il ... Continua a leggere>>

SERIE A La Top11 della 35°: gregari alla riscossa - Abbiamo, volutamente, tenuto fuori i vari Lautaro e thuram e scelte scontate, semplici, come poteva essere un Calhanoglu o un Vlahovic contro la Roma nella Top11 della 35° giornata.Diamo spazio ai gre ... Continua a leggere>>