Papa | Famiglia cristiana è minacciata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 14.18 "Lasta attraversando in questo cambiamento d'epoca una vera e propria 'tempesta culturale'e si trovae tentata su vari fronti".CosìFrancesco ricevendo in udienza i responsabili del movimento Equipes Notre-Dameal "Il vostro lavoro,perciò,è prezioso per la Chiesa. Voi accompagnate da vicino gli sposi perché non si sentano soli nelle difficoltà della vita e nella loro relazione coniugale". "E' una vera missione oggi accompagnare gli sposi", ha continuato il pontefice.