A24 acquisisce i diritti di ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino prima della prima mondiale al Festival di Cannes

“Meno armi e più diritti, il nemico è la guerra nella partita della pace”: l’intervista a Carolina Morace (M5S) - Dai diritti alla pace: parla la candidata alle europee del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, Carolina Morace. Continua a leggere>>

“Progetto Genesi” al Borromeo, un dialogo tra arte e diritti umani - Autori da tutto il mondo per la mostra itinerante da sabato 4 maggio a Pavia nello spazio Horti Extra Art ... Continua a leggere>>

Liguria prima in Italia a presentare bando per patenti a persone con disabilità - GENOVA - Regione Liguria ha erogato un bando per le persone con disabilità che prevede l'assegnazione di un contributo a copertura delle spese per conseguire o riclassificare le patenti speciali di gu ... Continua a leggere>>