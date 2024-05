Invisibili - documentario sulle reazioni avverse da vaccino Covid di Paolo Cassina a Gavirate | dibattito con ospiti d' eccezione

Il 3 maggio 2024 all’Auditorium Comunale in via Enrico Fermi 14 di Gavirate si torna a parlare di Invisibili, il documentario sulle reazioni avverse alla vaccinazione Covid in programma. Oltre alla proiezione del film ci sarà un dibattito a cui parteciperanno anche medici e infermieri. Sono ... Continua a leggere>>