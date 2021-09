Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Pollice verde” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piante di tutto il mondo, unitevi: l’evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate è dedicato a tutti gli Spiriti di natura vegetale Proprio quando pensavamo che non ci fossero più temi per effettuare delle scremature, l’ultimo evento del weekend annunciato per Super Smash Bros. Ultimate ha saputo coglierci alla sprovvista. A quanto pare, dopo un torneo tutto dedicato agli Assistenti, nessuno aveva pensato agli Spiriti associati a piante e fiori. Da qui, l’evento “Pollice verde” che riunirà tutti i vegetali del Tabellone. Nell’illustrazione qui sopra, che potete vedere anche nella notifica in-game che vedrete qui sotto, è già ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 settembre 2021) Piante di tutto il mondo, unitevi: l’deldiè dedicato a tutti gli Spiriti di natura vegetale Proprio quando pensavamo che non ci fossero più temi per effettuare delle scremature, l’ultimodelannunciato perha saputo coglierci alla sprovvista. A quanto pare, dopo un torneo tutto dedicato agli Assistenti, nessuno aveva pensato agli Spiriti associati a piante e fiori. Da qui, l’” che riunirà tutti i vegetali del Tabellone. Nell’illustrazione qui sopra, che potete vedere anche nella notifica in-game che vedrete qui sotto, è già ...

