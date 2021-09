San Bartolomeo in Galdo | domani interruzione del servizio idrico

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanin(Bn) – Gesesa comunica che a causa di lavori di riparazione di una perdita verificatasi in rete,23 settembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sarà costretta ad interrompere ilnelle seguenti zone del comune di Sanin: via Calvario, via Quattro Novembre, via Serra Rossa, via Pasquale Circelli Meta, traversa Monastero. Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.