Prete arrestato per spaccio a Prato, don Spagnesi confessa: “La droga mi ha fatto tradire i miei parrocchiani” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Avrebbe confessato don Francesco Spagnesi, il Prete della diocesi di Prato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti e e appropriazione indebita. Per lui si è configurato anche il reato di lesioni gravissime, dal momento che durante i presunti festini a base di droga e sesso avrebbe nascosto di essere sieropositivo. Prete arrestato per spaccio: parla don Francesco Spagnesi È stato arrestato una settimana fa don Francesco Spagnesi, il Prete al centro di uno scandalo che ha coinvolto la parrocchia in cui era in servizio, a Castellina a Prato. Il parroco è stato messo ai domiciliari con l’accusa di importazione e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Avrebbeto don Francesco, ildella diocesi dicon l’accusa didi stupefacenti e e appropriazione indebita. Per lui si è configurato anche il reato di lesioni gravissime, dal momento che durante i presunti festini a base die sesso avrebbe nascosto di essere sieropositivo.per: parla don FrancescoÈ statouna settimana fa don Francesco, ilal centro di uno scandalo che ha coinvolto la parrocchia in cui era in servizio, a Castellina a. Il parroco è stato messo ai domiciliari con l’accusa di importazione e ...

Agenzia_Ansa : Il prete arrestato una settimana fa a Prato per traffico di droga e appropriazione indebita, don Francesco Spagnesi… - fattoquotidiano : “Festini con droga dello stupro”, il prete arrestato a Prato è sieropositivo: la Procura lo accusa anche di tentate… - HuffPostItalia : Il prete arrestato per droga: 'La cocaina mi ha inghiottito, chiedo perdono: restituirò i soldi' - Zicutake : Prete arrestato per droga a Prato, la confessione: “Chiedo perdono, il vortice della cocaina mi ha inghiottito” – T… - LucianoBianch63 : RT @autocostruttore: Il prete arrestato per droga e festini a Prato è sieropositivo, per lui l'accusa è di tentate lesioni: non aveva avvis… -