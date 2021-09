Il Salone Nautico di Genova chiude con 95mila visitatori

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La voglia di tornare agli eventi in presenza ha contribuito al successo deldi, che ha chiuso i battenti ieri con circa 95 mila, il 30% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando ilsi era svolto comunque in presenza nonostante la pandemia. Un numero di presenze vicinissimo alla soglia massima consentita dalle norme anti-Covid di 98mila ingressi anche se le 188 mila presenze dell’edizione 2019 sono ancora un miraggio. Ad annunciare i numeri dell’ultima edizione il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, nel corso della Conferenza stampa di chiusura del 61°di, che si è svolto fra il 16 ed il 21 settembre. Cecchi ha parlato di un “nuovo grande successo, ...

