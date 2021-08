Trattativa Inter Chelsea per Lukaku, arriva la svolta decisiva! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Chelsea vuole Lukaku a tutti i costi e per accaparrarselo non bada a spese. I Blues stanno per mettere sul piatto una cifra ancora superiore a quella monstre di 100 milini di euro. Lukaku Chelsea, il giocatore apre alla cessione! Sono giornate di fuoco per l’Inter e per Romelu Lukaku. Il Chelsea fa sul serio per l’attaccante e prepara una nuova offerta che potrà arrivare anche a 130 milioni di euro. Ma secondo il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio la novità più importante, rispetto alla proposta presentata ieri, è ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ilvuolea tutti i costi e per accaparrarselo non bada a spese. I Blues stanno per mettere sul piatto una cifra ancora superiore a quella monstre di 100 milini di euro., il giocatore apre alla cessione! Sono giornate di fuoco per l’e per Romelu. Ilfa sul serio per l’attaccante e prepara una nuova offerta che potràre anche a 130 milioni di euro. Ma secondo il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio la novità più importante, rispetto alla proposta presentata ieri, è ...

