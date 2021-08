Personale ed edilizia, i buchi del ritorno in classe (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il passaggio nella conferenza Stato-Regioni di ieri, il «Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative» per il 2021-2022 diventerà oggi un decreto del ministro dell’Istruzione dopo l’approvazione, salvo sorprese, da parte del Consiglio dei ministri. Non tutto è specificato nel documento, a partire dall’uso (obbligatorio o no) del green pass per il Personale. Il governo negli ultimi giorni ha più volte cambiato idea. La misura era parsa necessaria per arginare il fenomeno dei prof “no vax”, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo il passaggio nella conferenza Stato-Regioni di ieri, il «Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative» per il 2021-2022 diventerà oggi un decreto del ministro dell’Istruzione dopo l’approvazione, salvo sorprese, da parte del Consiglio dei ministri. Non tutto è specificato nel documento, a partire dall’uso (obbligatorio o no) del green pass per il. Il governo negli ultimi giorni ha più volte cambiato idea. La misura era parsa necessaria per arginare il fenomeno dei prof “no vax”, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Personale edilizia CONSIGLIO PROVINCIALE: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE E NOMINATI DUE NUOVI CONSIGLIERI ...alle spese di investimento da dedicare all'edilizia scolastica e alla viabilità provinciale attraverso la programmazione di interventi mirati e . 1.220.000,00 destinati al fabbisogno del personale ...

I sindacati al Governo: il vaccino non toglie il rischio Dad ... solo il 17% degli studenti lo è, e la vaccinazione del personale 'non può escludere la diffusione ... anche con la realizzazione di strutture in edilizia leggera. 'Si ritiene che finora - fanno notare ...

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Settore edilizia e costruzioni: posizioni aperte per diversi profili Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Luana, Liala e gli altri. Ogni giorno 3 morti sul lavoro Sono 538 le vittime nei primi sei mesi dell’anno, nel 2020 erano state 1.538. Dall’incidente di Prato a quello nel Modenese, la strage non si è fermata. Ecco il racconto di chi ha perso la vita ...

Incidenti sul lavoro: colloquio telefonico Mattarella-Orlando sulla sicurezza Il presidente della Repubblica ha avuto un colloquio telefonico con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per acquisire informazioni relative agli ultimi incidenti sul lavoro ...

