Fortnite Stagione 7: Come completare gli incarichi (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Stagione 7 di Fortnite è qui, Come ogni nuova Stagione vogliamo condividere con voi a seguire la Guida su Come completare gli incarichi giornalieri, settimanali o casuali, indispensabili per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare nuove ricompense. Accetta un incarico da un telefono pubblico Il primo incarico richiede di interagire con un telefono e accettare una missione, semplice e veloce. Potete trovarne uno a Parco Pacifico tra i tanti luoghi. Potenzia armi alle postazioni di potenziamento Per potenziare le armi nella Stagione 7 di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 4 agosto 2021) La7 diè qui,ogni nuovavogliamo condividere con voi a seguire la Guida sugligiornalieri, settimanali o casuali, indispensabili per livellare nel Pass Battaglia e sbloccare nuove ricompense. Accetta un incarico da un telefono pubblico Il primo incarico richiede di interagire con un telefono e accettare una missione, semplice e veloce. Potete trovarne uno a Parco Pacifico tra i tanti luoghi. Potenzia armi alle postazioni di potenziamento Per potenziare le armi nella7 di ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Fortnite Stagione 7 Guida: Come completare gli incarichi - Tech_Gaming_it : Posiziona sonde spia - Fortnite Stagione 7 - GiocareOra : Dove posizionare le sonde spia in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 - GiocareOra : Come equipaggiare un rilevatore, quindi disabilitare un cartellone alieno in una partita in Fortnite Chapter 2 Stag… - nk192610 : #Fortnite Capitolo 2, Stagione 7 è completa al 59%! [Mancano 39 giorni] #FortniteSeason7 -