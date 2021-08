Marcell Jacobs, medaglia e cuore d’oro. La fidanzata e 3 figli: la famiglia del campione delle Olimpiadi Tokyo 2020 (Di lunedì 2 agosto 2021) In 20 minuti, tra le 14.35 e le 14.55 italiane, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno scritto una pagina di storia: prima il trionfo nel salto in alto, poi quello nella finale dei 100 metri. Una doppietta che lascia il segno sulla spedizione dell’Italia Team ai Giochi nipponici. Tamberi vola a 2,37, conquistando il gradino più alto del podio ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Dieci minuti dopo Marcell Jacobs taglia il traguardo in 9”80, nuovo record europeo, e si prende ‘la’ gara delle Olimpiadi: i 100 metri sono suoi, nell’albo d’oro il suo nome succede ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) In 20 minuti, tra le 14.35 e le 14.55 italiane, Gianmarco Tamberi ehanno scritto una pagina di storia: prima il trionfo nel salto in alto, poi quello nella finale dei 100 metri. Una doppietta che lascia il segno sulla spedizione dell’Italia Team ai Giochi nipponici. Tamberi vola a 2,37, conquistando il gradino più alto del podio ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim. Dieci minuti dopotaglia il traguardo in 9”80, nuovo record europeo, e si prende ‘la’ gara: i 100 metri sono suoi, nell’alboil suo nome succede ...

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - Giovannibiasin3 : RT @sonolaferaz: letteralmente a terra per marcell jacobs tutto composto e posato al telefono con draghi mentre gianmarco tamberi 'BUONASER… - derbynewsitalia : ?? L’uomo più veloce del pianeta: Marcell #Jacobs da Desenzano del Garda. #derbynews #atletica #tuttovero -