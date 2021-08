Furto per Roberta Beta nel giorno del suo compleanno: le immagini della casa svaligiata (Di lunedì 2 agosto 2021) Aneddoto a dir poco spiacevole per Roberta Beta che, rientrata da una giornata al mare, ha trovato la sua abitazione romana completamente a soqquadro. Dei ladri, infatti, si sono intrufolati, ma pare non abbiano trovato nulla da poter portare via. Il tutto è avvenuto nel giorno del 56esimo compleanno dell’ex gieffina. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 2 agosto 2021) Aneddoto a dir poco spiacevole perche, rientrata da una giornata al mare, ha trovato la sua abitazione romana completamente a soqquadro. Dei ladri, infatti, si sono intrufolati, ma pare non abbiano trovato nulla da poter portare via. Il tutto è avvenuto neldel 56esimodell’ex gieffina. L'articolo proviene da City Roma News.

