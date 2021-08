Tokyo 2020 nuoto, Pellegrini: “Futuro in politica come Vezzali? Non sono diplomatica” (Di domenica 1 agosto 2021) “Io in politica come Valentina Vezzali? Beh, ministro dello Sport mi sembra un po ‘too much’. Ora ho ancora il costume addosso, non so neanche da che parte del mondo sono. Non lo so, poi è logico che non ti inventi niente. Arriveranno le proposte e io mi sentirò o meno di accettarle”. Queste le parole di Federica Pellegrini, che al termine della 4×100 mista a Tokyo 2020, con la solita simpatia dribbla le domande su un ipotetico Futuro in politica. La campionessa italiana, che con oggi ha ufficialmente concluso la sua ultima gara in una ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Io inValentina? Beh, ministro dello Sport mi sembra un po ‘too much’. Ora ho ancora il costume addosso, non so neanche da che parte del mondo. Non lo so, poi è logico che non ti inventi niente. Arriveranno le proposte e io mi sentirò o meno di accettarle”. Queste le parole di Federica, che al termine della 4×100 mista a, con la solita simpatia dribbla le domande su un ipoteticoin. La campionessa italiana, che con oggi ha ufficialmente concluso la sua ultima gara in una ...

