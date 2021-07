Olimpiadi | Sollevamento pesi | bronzo per Antonino Pizzolato

Advertising

sportface2016 : +++ANTONINO PIZZOLATO DI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI -81KG. VENTIQUATTRESIMA MEDAGLIA AZZURRA+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #OlympicGames - Eurosport_IT : Domani il debutto del primo atleta transgender: Laurel Hubbard gareggerà nel sollevamento pesi! ?????… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia a #Tokyo2020 Mirko Zanni ha chi… - Italia_Notizie : Sollevamento pesi, Pizzolato medaglia di bronzo - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Olimpiadi, sollevamento pesi: Pizzolato medaglia di bronzo -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Sollevamento

TOKYO (Giappone) - Ancora una medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi. Questa porta la firma di Antonino Pizzolato, che si piazza al terzo posto nelpesi, categoria 81 kg, e si guadagna un bel bronzo....alledi Tokyo: nel tiro con l'arco Mauro Nespoli ha perso nella finale per l'oro, conquistando comunque un ottimo argento. Di bronzo, invece, la medaglia per Nino Pizzolato nel...Medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, categoria -81 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro conquista il terzo gradino del podio alle spalle del cinese Lyu Xiaojun e al ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia continua il suo percorso e conquista altre quattro medaglie. Una di queste è un altro bronzo storico. In particolare, le medaglie che l’Italia ha vinto sono nelle ...