Eagle Pictures | “Porteremo in Italia Lady Gaga per House of Gucci e forse Tom Cruise”

(Di venerdì 30 luglio 2021) La video intervista a Roberto Proia di, che a Ciné 2021 ha presentato il listino 2021 2002: in arrivoofcone Top Gun 2 con Tom. A Ciné 2021 Roberto Proia, Executive Director Theatrical Distibution and Productions di, ha presentato il listino per l'anno 2021/2022: su tutti spiccano due titoli, ovveroof, il film di Ridley Scott con protagonisti, Adam Driver e Jared Leto, e il sequel di Top ...

Advertising

LMonstersIT : @iamhereforgaga purtroppo dipende dai distributori, vedo che qua in italia è eagle pictures, chissà cosa hanno in mente - badchanneI : @bennyxx9 Eagle pictures ha pubblicato Gia il trailer doppiato - comingsoonit : Ecco il primo trailer ufficiale di #HouseOfGucci, il nuovo atteso film di Ridley Scott, con #LadyGaga, #AdamDriver,… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La famiglia Addams 2: ecco il trailer italiano, nei cinema ad Halloween - 3cinematographe : Eagle Pictures ha pubblicato il nuovo trailer italiano de #LaFamigliaAddams 2, il nuovo film diretto da Greg Tierna… -

Ultime Notizie dalla rete : Eagle Pictures

... Adam Driver e un irriconoscibile Jared Leto , è stato rilasciato oggi 30 luglio da Mgm Studios, e nella sua versione italiana da. La pellicola racconta la tragica storia di Maurizio ...House of Gucci , il nuovo film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, ha nuovo trailer italiano : il filmato è stato appena rilasciato da. Nel cast dell'attesa pellicola, che arriverà nelle sale cinematografiche americane il 24 novembre 2021, figurano attori del calibro di Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, ...La video intervista a Roberto Proia di Eagle Pictures, che a Ciné 2021 ha presentato il listino 2021 2002: in arrivo House of Gucci con Lady Gaga e Top Gun 2 con Tom Cruise. A Ciné 2021 Roberto Proia, ...La Eagle Pictures ha appena rilasciato il trailer italiano di House of Gucci, film diretto da Ridley Scott, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 24 novembre 2021. House of Gucci, il nu ...