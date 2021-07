Che ritmo! festa cilena in palestra per Vidal e Sanchez (Di venerdì 30 luglio 2021) Tornati al lavoro con l'Inter, Arturo Vidal e Alexis Sanchez si allenano in palestra concedendosi anche qualche momento per scherzare. Ecco il video pubblicato sui social Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Tornati al lavoro con l'Inter, Arturoe Alexissi allenano inconcedendosi anche qualche momento per scherzare. Ecco il video pubblicato sui social

Advertising

lifegate : Oggi è l’#overshootday, il giorno in cui l’umanità entra ufficialmente in debito con la Terra. Abbiamo già esaurito… - VannaRicci : RT @MarcelloLyotard: e che m'illudevo fossero la mia strada. Ma non ero fatto per quelle cose lì l'ho capito dopo ero e sono fatto di intu… - BLIND_DATA24 : RT @SaltoBz: L’aumento dei prezzi, la pandemia e il ruolo della Cina. - llittlewicked : RT @fedeapollons: MA DOVE SEI? DICONO CHE SEI UN PO' CRESCIUTA ORAMAI E NON SEI PIÙ QUELLA BAMBINA CHE BACIAVA HARRY STYLES IN TV E PESANO… - simmietta4 : E su via che anche la pola infrange un po di regole dopo tutto sto tempo senza disco basta il ritmo giusto per mand… -