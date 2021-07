Balata | «Serie B all’estero? Prodotto straordinario | siamo orgogliosi»

(Di venerdì 30 luglio 2021) Mauro, presidente della Lega B, ha parlato dell’accordo sui diritti tv a livello internazionale: le sue dichiarazioni Il presidente della Lega di B, Mauro, ha parlato dell’accordo sui diritti tv dellaB trasmessa in Germania, Austria e Svizzera. Le parole sul sito della Lega B. «moltodi questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un, e ne è la dimostrazione questo accordo che ci permette di andare oltre i confini nazionali e raggiungere tutti gli appassionati in Germania, Austria e Svizzera. ...

