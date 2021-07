Tokyo | la Errigo si riscatta e chiude i giochi per il bronzo dell’Italia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la delusione contro la Francia quando la compagine del fioretto azzurra si era fatta rimontare undici stoccate di vantaggio (2-9 alla fine del quarto assalto) perdendo 45-43, è arrivato il successo contro gli Usa per ilLa squadra è composta da Alice Volpi, Ariannae Martina Batini porta a casa la decima medaglia die il 19° podio italiano aidiNon tradisce Ariannache era finita sotto accusa per la sconfitta contro la Francia. È lei hare l’ultima sessione di gara contro la Kiefer, portando alla vittoria la sua squadra ...

napolista : Dopo la delusione contro la Francia, l’Italia del fioretto batte l’Usa e porta a casa la decima medaglia di bronzo… - fisco24_info : Tokyo 2020, bronzo Italia nel fioretto a squadre donne: Le azzurre Volpi, Errigo, Batini e Cipressa si sono imposte… - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Le fiorettiste azzurre hanno conquistato il bronzo nella prova a squadre alle Olimpi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: fioretto a squadre donne, Italia in finale per bronzo: (ANSA) - TOKYO, 29 LUG - L'Italia è… - mattinodinapoli : Tokyo, la diretta della sesta gornata: canottaggio d'oro, Rossi eliminata e la Errigo tradisce il fioretto azzur… -

Il fioretto femminile conquista il bronzo di2020 . Dopo la cocente delusione in semifinale Alice Volpi, Arianna, Martina Batini e Erica Cipressa si riscattano nella finale per il bronzo olimpico. Il fioretto femminile centra la ...12.30, azzurre fioretto vincono bronzo Bronzo al collo per le ragazze del fioretto, medaglia 'di rabbia' per Alice Volpi, Arianna, Martina Batini ed Erica Cipressa che si rialzano alla grande ...Le fiorettiste azzurre hanno conquistato il bronzo nella prova a squadre alle Olimpiadi di Tokyo. Nella finale per il terzo posto, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno b ...Grande prova di Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Batini e Alice Volpi che conquistano il bronzo nel fioretto femminile a Tokyo 2020.