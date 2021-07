Vedono la polizia e scappano, uno getta la droga per strada: fuga bloccata. Denunciati dalle Volanti (Di mercoledì 28 luglio 2021) ANCONA - La polizia ha denunciato due persone per detenzione di stupefacenti. Ieri sera attorno alle 20 le Volanti hanno effettuato un conrollo in via Scrima, dove hanno identificato 5 italiani, tutti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) ANCONA - Laha denunciato due persone per detenzione di stupefacenti. Ieri sera attorno alle 20 lehanno effettuato un conrollo in via Scrima, dove hanno identificato 5 italiani, tutti ...

Advertising

Antonio15089052 : #protestenovax come è sensibile la politica oggi: si permettono manifestazioni non autorizzate e si vedono fascisti… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ANCORA, DA ANNI, IL COMUNE DI ROMA, NON PROVVEDE A FAR RIFARE LE STRISCE PEDONALI IN VIA DELLE AZZORRE/VIA CARLO MARENC… - GHERARDIMAURO1 : ANCORA, DA ANNI, IL COMUNE DI ROMA, NON PROVVEDE A FAR RIFARE LE STRISCE PEDONALI IN VIA DELLE AZZORRE/VIA CARLO MA… - ACasperia : @NobileAnima Probabilmente quello che dice è vero. Ma molto meglio queste immagini che quelle dove si vedono polizi… - Felicya999 : @ilpresidenthe anche il tgsicilia 'attimi di tensione' con una foto fermo immagine dove si vedono delle persone fer… -