Roma, chiuso un altro colpo: i dettagli dell'operazione (Di domenica 25 luglio 2021) Matias Vina sarà un nuovo calciatore della Roma: secondo quanto riferito da Sky Sport, il terzino arriverà nella capitale per 11mln più bonus. Il calciatore del Palmeiras arriverà a Roma nelle prossime ore, mentre domani sosterrà le visite mediche di rito. Per lui un contratto da 1,2mln netti a stagione. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

