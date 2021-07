Tutti pazzi per il Green pass: boom di prenotazioni per i vaccini (Di venerdì 23 luglio 2021) La conferenza stampa del presidente del Consiglio e le misure varate dal governo per far fronte alla pandemia da Covid ha avuto un primo effetto immediato: l'aumento esponenziale di prenotazioni da ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) La conferenza stampa del presidente del Consiglio e le misure varate dal governo per far fronte alla pandemia da Covid ha avuto un primo effetto immediato: l'aumento esponenziale dida ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per il Green pass: boom di prenotazioni per i vaccini La conferenza stampa del presidente del Consiglio e le misure varate dal governo per far fronte alla pandemia da Covid ha avuto un primo effetto immediato: l'aumento esponenziale di prenotazioni da ...

Tutti pazzi per il Green pass: boom di prenotazioni per i vaccini Numeri in forte crescita, nel Lazio va in tilt il sito regionale per le registrazioni. L'assessore alla sanità: "In poche ore 55mila prenotazioni". In Piemonte raddoppiate le richieste ...

