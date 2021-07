Positivo il Mercato americano. S&P 500 e Nasdaq su nuovi record

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,66%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,96%. In denaro il100 (+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell’S&P 100 (+1,01%). Le trimestrali positive di Twitter e Snap hanno reso gli investitori ottimisti in vista dei rapporti della prossima settimana dei più grandi nomi del settore tech, tanto che Facebook è in aumento di oltre il 6% senza aver ancora comunicato i dati degli ultimi tre mesi. Anche Amazon.com, Apple, Microsoft e Alphabet ...