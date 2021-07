Torino, nel suicidio di Orlando Merenda spunta l'ipotesi della prostituzione minorile (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 18enne torinese Orlando Merenda non si sarebbe suicidato perché vittima di bullismo a sfondo omofobo. Dopo aver ascoltato le testimonianze di amici e docenti, gli inquirenti stanno valutando la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 18enne torinesenon si sarebbe suicidato perché vittima di bullismo a sfondo omofobo. Dopo aver ascoltato le testimonianze di amici e docenti, gli inquirenti stanno valutando la ...

Advertising

team_world : Quella sera, ne siamo certi, il cielo piangeva di gioia. Pioggia, tuoni e fulmini hanno reso ancor più suggestivo… - forumJuventus : La Stampa: 'Mendes in Italia: incontrerà la Juve per Ronaldo. Sempre più probabile la permanenza di CR7 a Torino, n… - poliziadistato : Partivano da Reggio Emilia su veicoli intestati a prestanome per derubare portavalori impegnati nel quotidiano prel… - LuigiF97101292 : RT @f_burla: Solo Torino? Il concetto di 'deindustrializzazione' si cristallizza nel ridursi ad esultare (qualcuno ringrazierà pure) per un… - Suliman1984ss : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Mendes in Italia: incontrerà la Juve per Ronaldo. Sempre più probabile la permanenza di CR7 a Torino, nel ri… -