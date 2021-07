Don Carlo Villano, da Aversa a Pozzuoli: è il nuovo vescovo ausiliare della diocesi (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Don Carlo Villano è stato nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli. Il pontefice ha accolto così la richiesta del vescovo, Gennaro Pascarella, formulata lo scorso mese di maggio subito dopo l’accorpamento della diocesi flegrea con quella di Ischia. La notizia è stata data dalla Sala stampa vaticana oggi sabato 3 luglio, alle ore 12. Don Villano nato ad Aversa (Caserta) il 25 agosto 1969, è docente e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Donè stato nominato da Papa Francescodi. Il pontefice ha accolto così la richiesta del, Gennaro Pascarella, formulata lo scorso mese di maggio subito dopo l’accorpamentoflegrea con quella di Ischia. La notizia è stata data dalla Sala stampa vaticana oggi sabato 3 luglio, alle ore 12. Donnato ad(Caserta) il 25 agosto 1969, è docente e ...

