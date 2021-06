“Indagate per omicidio”. Laura Ziliani, il sospetto sulle due figlie è terribile (Di martedì 29 giugno 2021) Era scomparsa lo scorso 8 maggio senza lasciare traccia, ma oggi il caso di Laura Ziliani, 55enne ex vigilessa e ora dipendente comunale a Roncadelle, potrebbe arrivare a una svolta. Teatro della storia il paesino di Tamù, in Valcamonica. A dare l’allarme erano state le tre figlie della donna qualche ora dopo che la madre era uscita di casa per andare a fare una passeggiata sui sentieri vicino a casa. Le ricerche erano apparse fin da subito complite soprattutto perché Laura Ziliani era usciti di casa senza il telefono cellulare. Oltre a Temù la squadra di soccorso si erano concentrate anche nella zona ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Era scomparsa lo scorso 8 maggio senza lasciare traccia, ma oggi il caso di, 55enne ex vigilessa e ora dipendente comunale a Roncadelle, potrebbe arrivare a una svolta. Teatro della storia il paesino di Tamù, in Valcamonica. A dare l’allarme erano state le tredella donna qualche ora dopo che la madre era uscita di casa per andare a fare una passeggiata sui sentieri vicino a casa. Le ricerche erano apparse fin da subito complite soprattutto perchéera usciti di casa senza il telefono cellulare. Oltre a Temù la squadra di soccorso si erano concentrate anche nella zona ...

