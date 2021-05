Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni

(Di martedì 18 maggio 2021) A 51ha annunciato di esseretaUno scatto dei suoi piedini tra le sue mani: cosìha condiviso la notizia di esserta. E, a corredo dello scatto, ha scritto sui social: “Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre. Sono onoratissima di avere quest’anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame che ora condivido con te angelo mio. Non esiste amore più grande”. A quasi 51(li compirà il prossimo 22 maggio), meglio conosciuta anche come la ‘Venere Nera‘, ha annunciato la nascita del suo primogenito. Nessun riferimento al nome del piccolo o del papà. La ...

Naomi Campbell è diventata madre per la prima volta a 50 anni. La Venere Nera ha annunciato l'arrivo di sua figlia sui social scrivendo: 'Non c'è amore più grande' a commento di una tenera foto della mano della piccola. Con una foto tenerissima Naomi Campbell ha annunciato che è diventata mamma, una vera sorpresa per tutti.