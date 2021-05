Borsa: Europa in positivo dopo dati Pil, Milano +0,6% (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borse europee proseguono in rialzo dopo i dati sul Pil della zona euro. I mercati si mostrano ottimisti sulla ripresa economica con l'allentamento delle restrizioni e la campagna di vaccinazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Le Borse europee proseguono in rialzosul Pil della zona euro. I mercati si mostrano ottimisti sulla ripresa economica con l'allentamento delle restrizioni e la campagna di vaccinazione ...

