Tabellone Wta Parma 2021 | Serena Williams guida il seeding | ci sono quattro italiane

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa emiliana ère il, seconda testa di serie Petra Martic. Tante le azzurre presenti: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani e Giulia Gatto Monticone. Appuntamento dal 16 al 22 maggio.WTAPRIMO TURNO (1) S.vs (Q) Pigato Siniakova vs Tauson 6-1 6-3 Rus vs Golubic Q vs (8) Garcia (3) Gauff vs Kanepi Giorgi vs McHale Q vs (WC) V.(5) Anisimova b. Paolini 6-2 6-1 (7) Sorribes Tormo vs Pera Bogdan vs (WC) Errani Q vs Stephens (4) Kasatkina b. Hsieh 6-4 6-3 (6) Wang b. Doi 6-2 5-7 6-1 (Q) Di Giuseppe vs Hibino 7-5 7-6(5) (WC) Gatto Monticone vs Q Gracheva vs (2) ...