Francesco Nuti compie 66 anni | l' omaggio della figlia Ginevra a ' Domenica In'

In occasione dei 66 anni di(nato a Firenze il 17 maggio 1995) la figlia Ginevra ha partecipato con la madre al programma Rai Domenica In . La ragazza, 22 anni , è nata nel 1999 dalla relazione tra il regista e l'...Cine34 omaggiacon una rassegna dedicata, in occasione del suo 66esimo compleanno. Stasera , a partire dalle ore 17.00, quattro classici e un docufilm in prima visione assoluta, raccontano l'amato ...Aggiungendo: “Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare. Ginevra, che studia Medicina, dice di assomigliare tanto al papà: «Soprattutto gli occhi.Ginevra Nuti - insieme alla madre Annamaria Malipiero - ha partecipato a "Domenica In" in occasione del compleanno del padre.