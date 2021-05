Covid, le ultime news. Il bollettino: 5.753 casi su 202.573 tamponi, 93 i decessi. LIVE (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il report del ministero della Salute il dato sulle vittime è il più basso da sette mesi. Il tasso di positività è al 2,8%. Calano le terapie intensive (-26) e i ricoveri ordinari (-359). Da lunedì tutta l'Italia in zona gialla, con l'eccezione della Val d'Aosta. Secondo l'Iss "a 35 giorni dalla prima dose c'è una riduzione dell'80% delle infezioni e del 95% dei decessi" Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il report del ministero della Salute il dato sulle vittime è il più basso da sette mesi. Il tasso di positività è al 2,8%. Calano le terapie intensive (-26) e i ricoveri ordinari (-359). Da lunedì tutta l'Italia in zona gialla, con l'eccezione della Val d'Aosta. Secondo l'Iss "a 35 giorni dalla prima dose c'è una riduzione dell'80% delle infezioni e del 95% dei

