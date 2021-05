Sesto giorno di prove all’Ahoy Arena: l’Eurovision è vicino (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci siamo quasi: il 18 maggio comincia l’Eurovision Song Contest 2021. Intanto gli artisti in gara saggiano il palco in quello che è il Sesto giorno di prove. Eurovision: chi si è esibito nel Sesto giorno di prove? Il 13 maggio si è svolto il Sesto giorno di prove all’Ahoy Arena. Un’occasione per gli artisti di misurare l’ampiezza dello stage. Ad esibirsi sono i primi 9 semifinalisti della seconda serata, quella che si svolgerà il 20 maggio. Tra questi c’è anche Malta, che vedremo esibirsi nella prima semifinale del 18 maggio. Nel pomeriggio i Måneskin calcheranno per la prima volta il palco. Con loro anche gli altri 4 Paesi appartenenti ai cosiddetti Big 5 (Francia, Spagna, Regno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci siamo quasi: il 18 maggio cominciaSong Contest 2021. Intanto gli artisti in gara saggiano il palco in quello che è ildi. Eurovision: chi si è esibito neldi? Il 13 maggio si è svolto ildi. Un’occasione per gli artisti di misurare l’ampiezza dello stage. Ad esibirsi sono i primi 9 semifinalisti della seconda serata, quella che si svolgerà il 20 maggio. Tra questi c’è anche Malta, che vedremo esibirsi nella prima semifinale del 18 maggio. Nel pomeriggio i Måneskin calcheranno per la prima volta il palco. Con loro anche gli altri 4 Paesi appartenenti ai cosiddetti Big 5 (Francia, Spagna, Regno ...

