LIVE Venezia-Dinamo Sassari 37-47 | Serie A basket in DIRETTA | sardi avanti al riposo | ma i veneti recuperano nel finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAParziale di 7-0 perche riesce a ridurre il gap prima del, con unamolto positiva nel primo tempo, che tocca anche il +17, ma poi si blocca nel. 12 punti per Bendzius, 11 per Happ, mentre in casa Reyer ci sono i 10 di Tonut. 37-47 Schiacciata di Watt che chiude il primo tempo 35-47 Canestro di Chappell eche si riavvicina neldi primo tempo 33-47 Due su due ai liberi per Cerella 31-47 Uno su due ai liberi per Stone 30-47 Fallo antisportivo di Happ 30-47 Uno su due ai liberi di Bendzius 30-46 Canestro di Bendzius e +16! 30-44 Ancora un contropiede con Spissu, palla a Bendzius e canestro 30-42 Uno su due ai liberi per Happ 30-41 Canestro di ...