Elisabetta Belloni a capo dei Servizi segreti italiani: la scelta del premier Mario Draghi (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabetta Belloni a capo dei Servizi segreti italiani, nominata dal premier Mario Draghi alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Prima donna a ricoprire l'incarico, in carriera diplomatica dal 1985, sostituisce il prefetto Gennaro Vecchione. Elisabetta Belloni a capo dei Servizi segreti La decisione sulla nomina di Elisabetta Belloni al vertice dei Servizi, riporta l'Ansa, è stata preventivamente resa nota dal premier Draghi al presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e disposta sentito il Comitato interministeriale per la ...

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - elenabonetti : I miei auguri di buon lavoro all’ambasciatrice Elisabetta Belloni. La sua nomina a direttrice generale del Dis, pri… - teobaratto90 : RT @aldotorchiaro: #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertici dei… - ChiodiDonatella : RT @Storace: #Draghi, rivoluzione #servizidisicurezza. Ecco perché ora ci sarà una donna al comando -