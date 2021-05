Coppa di Francia, niente deroga per la finale: si giocherà a porte chiuse (Di martedì 11 maggio 2021) Brutte notizie per i tifosi francesi. La Federcalcio transalpina, infatti, ha deciso che non ci sarà nessuna deroga per la finale di Coppa di Francia 2020/2021 che, dunque, verrà disputata a porte chiuse a causa del coprifuoco. Il match è in programma il 19 maggio allo Stade de France e opporrà le vincenti delle due semifinali Montpellier-Paris Saint Germain e Rumilly Vallieres-Monaco; l’orario è fissato per le 21.15 e, pertanto, la gara potrebbe finire ben oltre il coprifuoco stabilito alle 23:00. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Brutte notizie per i tifosi francesi. La Federcalcio transalpina, infatti, ha deciso che non ci sarà nessunaper ladidi2020/2021 che, dunque, verrà disputata aa causa del coprifuoco. Il match è in programma il 19 maggio allo Stade de France e opporrà le vincenti delle due semifinali Montpellier-Paris Saint Germain e Rumilly Vallieres-Monaco; l’orario è fissato per le 21.15 e, pertanto, la gara potrebbe finire ben oltre il coprifuoco stabilito alle 23:00. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CoupedeFrance, niente deroga per la finale: si giocherà a porte chiuse - GIGGIONAPOLI : Perchè vogliono uccidere i sogni dei piccoli club ? Questo è un esempio : il piccolo club Annecy in semifinale nel… - infobetting : Montpellier-Paris St. Germain (Coppa di Francia, mercoledì 12 maggio ore 21): formazioni, - PSG24hours : RT @CalcioRepublic: #Psg, stagione finita per #Verratti: niente Coppa di Francia - CalcioRepublic : #Psg, stagione finita per #Verratti: niente Coppa di Francia -