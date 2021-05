AstraZeneca, Bassetti: “Meno vaccini in regioni con forte componente No Vax” (Di martedì 11 maggio 2021) “Le regioni dove si fanno Meno vaccini AstraZeneca, sono le regioni dove è più forte la componente No Vax”. E’ quanto sostiene Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando a Mattino 5 la notizia delle fiale di Vaxzevria accumulate nei frigoriferi dei centri vaccinali, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, per la mancanza di richiesta. “La provincia di Trento, la Campania, la Sicilia sono le regioni con le quali si è sempre avuto grandi problemi sulle vaccinazioni per cui non mi stupisco di vedere questi numeri. Il problema è che alla gente bisogna spiegare e finora chi ha fatto informazione, medici o istituzioni sanitari, non sono stati in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Ledove si fanno, sono ledove è piùlaNo Vax”. E’ quanto sostiene Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando a Mattino 5 la notizia delle fiale di Vaxzevria accumulate nei frigoriferi dei centri vaccinali, soprattutto nelledel Sud Italia, per la mancanza di richiesta. “La provincia di Trento, la Campania, la Sicilia sono lecon le quali si è sempre avuto grandi problemi sulle vaccinazioni per cui non mi stupisco di vedere questi numeri. Il problema è che alla gente bisogna spiegare e finora chi ha fatto informazione, medici o istituzioni sanitari, non sono stati in grado di ...

